Зеленский назвал первую задачу на посту президента Украины

Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей первой задачей на посту прекращение огня в Донбассе. Трансляцию ведет «Дождь».

«Меня часто спрашивали: а на что вы готовы для остановки огня? Странный вопрос, а на что вы, украинцы, готовы? Я готов даже потерять свой пост, только чтобы наступил мир». Снова аплодисменты. Новый президент добавляет: «Не теряя наши территории, никогда», — сказал он.

Ранее сегодня Зеленский вступил в должность президента Украины.