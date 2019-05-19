В Киеве проходит репетиция инаугурации Зеленского
У здания Верховной рады в Киеве стартовала репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Первая часть мероприятия состоится при участии статиста. Вскоре к репетиции может присоединиться и сам Зеленский, уточняет издание «Украинская правда».
Специально к событию у здания украинского парламента и Мариинского дворца смонтированы два больших экрана.
Репетиция продлится до позднего вечера.
Напомним, ранее Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского.ОбществоВласть
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