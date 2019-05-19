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В Киеве проходит репетиция инаугурации Зеленского

16:51, 19.05.2019
В Киеве проходит репетиция инаугурации Зеленского
Фото: стоп-кадр - youtube.com

У здания Верховной рады в Киеве стартовала репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Первая часть мероприятия состоится при участии статиста. Вскоре к репетиции может присоединиться и сам Зеленский, уточняет издание «Украинская правда».

Специально к событию у здания украинского парламента и Мариинского дворца смонтированы два больших экрана.

Репетиция продлится до позднего вечера.

Напомним, ранее Верховная рада назначила дату инаугурации Зеленского.

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