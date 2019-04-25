Хабиров подписал документ о создании Молодежного правительства Башкирии

В Башкирии появится Молодежное правительство РБ. Соответствующее постановление подписал врио главы Башкирии Радий Хабиров.

Согласно документу, стать членом парламента могут граждане от 18 до 30 лет, постоянно проживающие в республике, не имеющие судимости, не состоящие на муниципальной и госслужбе. Также предусмотрен конкурный отбор.

Структура будет функционировать при правительстве РБ. Все члены органа будут работать на общественных началах. Избрание проходит на два года.

Целью Молодежного правительства является содействие органам власти в реализации приоритетных направлений госполитики, патриотическое воспитание, а также помощь в законотворческой деятельности.

Напомним, ранее Радий Хабиров рассказал о кадровых перестановках в Башкирии.