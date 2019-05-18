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Российские соотечественники за рубежом заявили о необходимости избрания своего представителя в Госдуму

07:25, 18.05.2019 2
Российские соотечественники за рубежом заявили о необходимости избрания своего представителя в Госдуму
Фото: duma.gov.ru

Российские соотечественники из стран Америки, Австралии и Новой Зеландии предложили создать избирательный округ для дальнего зарубежья, чтобы иметь своего представителя в Госдуме, сообщает «Коммерсантъ».

Председатель регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков отметил, что такая практика применяется в Испании и Франции. Российские соотечественники предлагают принять закон, согласно которому решение о получении гражданства РФ ребенком принималось бы без обязательного согласия второго родителя.

Напомним, ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении республиканской программы добровольного переселения соотечественников в РТ на 2019—2021 годы.

ОбществоВласть
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:42
    Непременно надо выбрать из эмигрантов депутата и пусть в качестве наказания он опять будет жить в России.Чтоб убегать неповадно было.
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  • Анонимно 08:01
    Из австралии соотечественники вряд ли переедут, отправят одного депутата, а так будут любить родину издалека
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