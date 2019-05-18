Российские соотечественники за рубежом заявили о необходимости избрания своего представителя в Госдуму

Российские соотечественники из стран Америки, Австралии и Новой Зеландии предложили создать избирательный округ для дальнего зарубежья, чтобы иметь своего представителя в Госдуме, сообщает «Коммерсантъ».

Председатель регионального совета соотечественников, проживающих за рубежом, Дмитрий Лобков отметил, что такая практика применяется в Испании и Франции. Российские соотечественники предлагают принять закон, согласно которому решение о получении гражданства РФ ребенком принималось бы без обязательного согласия второго родителя.

Напомним, ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении республиканской программы добровольного переселения соотечественников в РТ на 2019—2021 годы.

