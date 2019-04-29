Татарстан потратит 9 млн рублей на переселение 450 соотечественников

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об утверждении республиканской программы добровольного переселения соотечественников в РТ на 2019—2021 годы.

Ежегодно на реализацию будет выделяться примерно по 3 млн рублей. Общий объем финансирования составит 9,1 млн рублей.

За три года планирует привлечь 450 соотечественников — 150 участников программы и 300 членов их семей. Программа предусматривает переселение квалифицированных кадров, в том числе специалистов и ученых, занимающихся актуальными научными и технологическими проблемами.

О том, что Татарстан привлечет 450 квалифицированных специалистов по программе добровольного переселения соотечественников из-за рубежа, стало известно в марте.