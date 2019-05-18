Британец купил на барахолке оригинальное полотно Пикассо за $293

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В Великобритании купили картину за 230 фунтов стерлингов ($293), которая оказалась подлинным произведением Пабло Пикассо.

Как сообщает Sky News, покупателем стал Филлип Стейплтон. Он приобрел полотно, напоминающее картину "Купальщица, сидящая на берегу моря", на гаражной распродаже. Поначалу мужчина считал картину хорошей стилизацией, но потом решил отдать ее на проверку, которая показала авторство Пикассо.

По данным экспертов, картина является подготовительной работой, которую Пикассо подарил своему другу Роланду Пенроузу. Стоимость найденного полотна оценивается в 750 тыс. фунтов стерлингов ($955 тыс.).

Напомним, в ноябре прошлого года в Румынии нашли картину «Голова арлекина» художника Пабло Пикассо, украденную шесть лет назад из Роттердамской художественной галереи «Кюнстхал».