Сегодня в Татарстане ожидаются дожди и до +15

В субботу, 18 мая, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный,утром и днем местами порывы до 15-18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем составит от +10°С до 15°С. В Казани днем ожидается от +12°С до 15°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +10°С до 13°С.

Ранее МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном ветре 18 мая.