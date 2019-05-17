Фарид Мухаметшин назвал журналистов летописцами и носителями большой истории

Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин поздравил татарстанских журналистов с Днем печати РТ, сообщает ИА «Татар-информ».

На встрече с руководителями СМИ, приуроченной ко Дню печати РТ, он отметил, что четвертая власть выполняет важную функцию — обеспечивает публичность и открытость общества. Мухаметшин добавил, что власти разных уровней республики обязаны увидеть и проанализировать все то, что освещается в СМИ.

— Вы летописцы, носители большой истории. Не храните ее в закромах и сейфах, выплескивайте и доносите до обсуждения ваших читателей, людей, живущих в городах и районах нашей республики, — обратился Фарид Мухаметшин.

Напомним, ранее председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выступил с предложением создать в республике издание, посвященное спорту.

