Синоптики предупредили о заморозках в нескольких регионах ПФО

Метеорологи предупредили о похолодании в ближайшие дни в Пермском крае, Кировской области и Республике Башкортостан.

В Пермском крае 18—20 мая местами ожидаются заморозки, температура может опуститься до -3°С, сообщили в управлении МЧС по Пермскому краю.



В Кировской области ночью столбик термометра в те же дни может опуститься до +1°С. Днем температура воздуха, по данным Кировгидромета, составит от +9 до +14°С. Также в регионе возможны осадки в виде снега с дождем.

В Башкирии 18—20 мая местами прогнозируются заморозки до -5°С. Днем 19 мая, по данным Башгидрометеоцентра, возможен дождь со снегом, передает «Интерфакс».



Ранее в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан уже предупреждали о заморозках на территории региона.

