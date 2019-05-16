«Шаян ТВ» планирует открыть интернет-вещание на зарубежную аудиторию к концу года

Фото: PR-отдел АО «Телерадиокомпания «Новый Век»

Детский телеканал «Шаян ТВ» планирует открыть вещание на зарубежную аудиторию к концу этого года. Об этом сегодня сообщил генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов на пресс-конференции.

— Сейчас открыта видеобиблиотека канала «Шаян». Все наши программы можно посмотреть. Но онлайн-вещание мы не может открыть, потому что, к сожалению, основные права на продукты выдаются на территории РФ. Не все компании дают права вещать на всемирную аудиторию. И это большие денежные затраты. Мы сейчас формируем технические возможности для того, чтобы сформировать телеинтернет-канал «Шаян». Вещание на зарубежную аудиторию планируем начать к концу года, — заявил Аминов.

Также Ильшат Аминов объяснил, почему телеканала «ТНВ Планета» нет в Турции. Это связано с тем, что спутниковое вещание направлено на территорию России и не затрагивает территорию Турции.

— Чтобы работать в Турции, нужно арендовать спутник, вещающий на Западную Европу. Если такое решение будет принято, мы готовы, — подчеркнул генеральный директор ТНВ.