Новости общества

15:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минтруд РФ планирует добавить россиянам дополнительный день отпуска

06:32, 16.05.2019
Минтруд РФ планирует добавить россиянам дополнительный день отпуска
Фото: pixabay.com

Жители России могут получить дополнительный отпускной день. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минтруд РФ.

Согласно инициативе ведомства, один дополнительный оплачиваемый день отпуска будет ежегодно предоставляться работникам старше 40 лет для прохождения диспансеризации, передает «Российская газета».

В настоящее время дополнительный день отпуска предоставляется основной массе сотрудников раз в три года для медосмотров.

Прежняя периодичность сохраняется только для молодежи в возрасте от 18 до 39 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянам могут предоставить право выбирать между электронными и бумажными трудовыми книжками.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров