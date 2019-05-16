Минтруд РФ планирует добавить россиянам дополнительный день отпуска

Жители России могут получить дополнительный отпускной день. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минтруд РФ.

Согласно инициативе ведомства, один дополнительный оплачиваемый день отпуска будет ежегодно предоставляться работникам старше 40 лет для прохождения диспансеризации, передает «Российская газета».

В настоящее время дополнительный день отпуска предоставляется основной массе сотрудников раз в три года для медосмотров.

Прежняя периодичность сохраняется только для молодежи в возрасте от 18 до 39 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что россиянам могут предоставить право выбирать между электронными и бумажными трудовыми книжками.

