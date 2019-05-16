Минтруд РФ планирует добавить россиянам дополнительный день отпуска
Жители России могут получить дополнительный отпускной день. Соответствующие поправки в законодательство готовит Минтруд РФ.
Согласно инициативе ведомства, один дополнительный оплачиваемый день отпуска будет ежегодно предоставляться работникам старше 40 лет для прохождения диспансеризации, передает «Российская газета».
В настоящее время дополнительный день отпуска предоставляется основной массе сотрудников раз в три года для медосмотров.
Прежняя периодичность сохраняется только для молодежи в возрасте от 18 до 39 лет.
Напомним, ранее сообщалось, что россиянам могут предоставить право выбирать между электронными и бумажными трудовыми книжками.
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