Госсовет Удмуртии предложил ввести звание «Город трудовой воинской славы»
Госсовет Удмуртии на сессии принял решение внести в Госдуму законопроект «О почетном звании РФ «Город трудовой воинской славы».
Инициатива связана с предстоящим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и 100-летием со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, пишет «Интерфакс».
«Такой высокой наградой общегосударственного уровня могли бы быть отмечены ведущие отечественные оружейные промышленные центры, внесшие наивысший вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил глава фракции КПРФ в Госсовете республики Алексей Конорюков.
Ранее Госдума одобрила законопроект о повышении пенсии участникам Великой Отечественной войны.
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