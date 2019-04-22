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Госсовет Удмуртии предложил ввести звание «Город трудовой воинской славы»

13:58, 22.04.2019
Госсовет Удмуртии предложил ввести звание «Город трудовой воинской славы»
Фото: udmgossovet.ru

Госсовет Удмуртии на сессии принял решение внести в Госдуму законопроект «О почетном звании РФ «Город трудовой воинской славы».

Инициатива связана с предстоящим 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и 100-летием со дня рождения конструктора Михаила Калашникова, пишет «Интерфакс».

«Такой высокой наградой общегосударственного уровня могли бы быть отмечены ведущие отечественные оружейные промышленные центры, внесшие наивысший вклад в дело Победы в Великой Отечественной войне», — сообщил глава фракции КПРФ в Госсовете республики Алексей Конорюков.

Ранее Госдума одобрила законопроект о повышении пенсии участникам Великой Отечественной войны.

ОбществоВласть Удмуртия
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