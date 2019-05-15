С июня увеличится пошлина на экспорт нефти из России

С 1 июня экспортная пошлина на вывоз нефти из России вырастет, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Она вырастет с нынешних $104,6 до $110,4 за тонну. Помимо этого, вырастут экспортные пошлины на светлые и темные нефтепродукты, а также на масла, товарный бензин и кокс. В тоже время льготная ставка пошлины на нефть для некоторых восточносибирских, каспийских месторождений, а также Приразломного месторождения сохранится на нулевом уровне.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин России не представил в срок проект поправок в Налоговый кодекс, необходимых для увеличения компенсаций нефтяникам за потери, которые они несут из-за поставок топлива на внутренний рынок.

