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В Нижнем Новгороде появилось представительство «ВКонтакте»

16:00, 15.05.2019
В Нижнем Новгороде появилось представительство «ВКонтакте»
Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

В Нижнем Новгороде открыли локальное представительство «ВКонтакте», сообщает пресс-служба социальной сети.

Представителем «ВКонтакте» в Нижнем Новгороде стала Татьяна Маркина. Ей предстоит изучать особенности потребления контента в регионе и передавать продуктовой команде «ВКонтакте» обратную связь от пользователей.

Напомним, ранее «ВКонтакте» анонсировала запуск городских лент новостей, в них станут попадать тематические и событийные материалы, актуальные для региона, в котором живет пользователь.

Директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко заявил, что в начале лета произойдет запуск первой версии городских лент в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. На протяжении последующих нескольких недель ленты будут обновлять, корректировать, улучшать. Ожидается, что осенью это будет совсем другой продукт.

ТехнологииТелекоммуникацииОбществоИнфраструктура
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