В Нижнем Новгороде появилось представительство «ВКонтакте»
В Нижнем Новгороде открыли локальное представительство «ВКонтакте», сообщает пресс-служба социальной сети.
Представителем «ВКонтакте» в Нижнем Новгороде стала Татьяна Маркина. Ей предстоит изучать особенности потребления контента в регионе и передавать продуктовой команде «ВКонтакте» обратную связь от пользователей.
Напомним, ранее «ВКонтакте» анонсировала запуск городских лент новостей, в них станут попадать тематические и событийные материалы, актуальные для региона, в котором живет пользователь.
Директор по развитию медиапродуктов «ВКонтакте» Арсений Ашомко заявил, что в начале лета произойдет запуск первой версии городских лент в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. На протяжении последующих нескольких недель ленты будут обновлять, корректировать, улучшать. Ожидается, что осенью это будет совсем другой продукт.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым