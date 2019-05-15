Госдума РФ приняла во втором чтении проект о третьем этапе амнистии капиталов

Госдума приняла во втором чтении внесенный правительством РФ пакет законопроектов о третьем этапе амнистии капиталов.



Первый законопроект из принятых предусматривает продление до 1 марта 2020 года возможности для физлиц добровольно задекларировать активы и счета с сохранением всех установленных законодательством гарантий.

Обязательным условием является репатриация денежных средств декларантов и регистрация подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (САРах) в Калининградской области и Приморском крае.



Еще один проект закона предполагает, что на участников третьего этапа амнистии капитала будут распространяться гарантии освобождения от уголовной ответственности за налоговые нарушения, совершенные до 1 января 2019 года, сообщается на сайте Госдумы РФ.



Напомним, что в первом чтении пакет законопроектов о продлении срока амнистии капитала был принят Госдумой РФ 18 апреля.

