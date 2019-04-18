Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о новой амнистии капиталов

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о продлении срока амнистии капитала до 2020 года.

Это уже третий этап амнистии, сообщает пресс-служба ГД.

В рамках этого этапа физические лица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

Ранее сообщалось, что за два этапа амнистии капиталов налоговики получили около 19 тысяч деклараций. В бумагах были указаны данные «десятков тысяч счетов, десятков миллиардов долларов».