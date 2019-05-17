Банк Казани вновь повысил ставки по вкладам

Банк Казани продолжает повышать ставки по вкладам для физических лиц в рублях. С 07.05.2019 рост составил от 0,15 до 1 процентных пункта.

Теперь доходность по вкладам с повышенной ставкой составляет:

«Городской стабильный» — процентная ставка до 8,25%* годовых

Минимальная сумма вклада 5 000 руб.

Максимальный срок вклада 2 года

«Городской пенсионный» — процентная ставка до 7,50%** годовых

Минимальная сумма вклада 1 000 руб.

Максимальный срок вклада 2 года

«Миллениум» — процентная ставка 6,75%* годовых

Минимальная сумма вклада 50 000 руб.

Максимальный срок вклада 367 дней

«ВИП — Миллениум» — процентная ставка 7,75%* годовых

Минимальная сумма вклада 1 000 000 руб.

Срок вклада 367 дней

«Премиум» — процентная ставка 8,0% годовых

Минимальная сумма вклада 10 000 000 руб.

Максимальный срок вклада 550 дней

«Эксклюзив» — процентная ставка до 8,0% годовых

Минимальная сумма вклада 10 000 000 руб./150 000 долларов США/130 000 евро.

Cрок вклада 550 дней

«Умные инвестиции» — процентная ставка 9,2% годовых

Минимальная сумма вклада 50 000 руб.

Срок вклада 181 и 367 дней

В Банке Казани действует широкая депозитная линейка. Банк предлагает клиентам привлекательные процентные ставки, разнообразные сроки размещения денежных средств, возможность пополнения, а по отдельным вкладам и возможность частичного снятия, выбор по вариантам получения процентов: ежемесячно на отдельный счет или с капитализацией на счет вклада.

Гибкие условия вкладов позволяют клиентам Банка Казани выбрать подходящие варианты размещения в зависимости от своих предпочтений.

Для тех, кто ценит мобильность, Банк Казани предлагает открыть вклады онлайн в интернет-банке или мобильном приложении с повышенной процентной ставкой.

Напомним, что максимальный доход в депозитной линейке Банка Казани для физических лиц предусмотрен по вкладу «Умные инвестиции», ставка составляет — 9,2% годовых. Срок депозита — 181, 367 дней, сумма от 50 тысяч рублей (неснижаемый остаток). Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет. Предусмотрено совершение расходных операций до достижения суммы неснижаемого остатка. Досрочное расторжение депозита осуществляется по ставке вклада «До востребования». Вклад доступен к оформлению клиентам, заключившим договор инвестиционного страхования жизни или договор накопительного страхования жизни со страховыми компаниями — партнерами банка.

Вклад в Банке Казани поможет сохранить и приумножить денежные средства!

ООО КБЭР «Банк Казани»



Партнерский материал