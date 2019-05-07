«Левада-центр»: каждый третий россиянин удовлетворен арестом крупных чиновников

Треть россиян испытывает удовлетворение от арестов высокопоставленных чиновников. Данные приводит «Левада-центр».

Согласно результатам опроса, 40% респондентов заявили, что не испытывают особых чувств, когда узнают новость об очередном задержании, 14% граждан отметили, что такая информация вызывает у них раздражение.

Также отмечается значительное падение интереса россиян к новостям о задержании чиновников, пишет газета «Ведомости».

Удовлетворение от арестов испытывают в основном пожилые малообразованные люди. В целом большинство жителей России не считают аресты проявлением серьезной борьбы с коррупцией. По их мнению, это является лишь следствием передела сфер влияния между кланами.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство россиян выступили за прекращение военной операции в Сирии.