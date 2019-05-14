«Татнефть» обратится в полицию и суд из-за публикаций об участии компании в загрязнении нефти

Фото: пресс-служба «Татнефти»

«Татнефть» обратится в правоохранительные органы и суд за защитой деловой репутации в связи с публикациями в СМИ, в которых компанию связывают с попаданием в нефтепровод «Дружба» хлорорганики.



Ранее бизнесмен Роман Трушев, который является одним из обвиняемых по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба», рассказал, что, по его данным, многократное превышение хлоридов в апреле было зафиксировано в нефти, сдаваемой «Татнефтью».



«Мы категорически опровергаем все лживые заявления о нашей причастности к ситуации с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба», — цитирует пресс-служба компании гендиректора

«Татнефти» Наиля Маганова.



В пресс-релизе отмечается, что компания обратится в полицию и суд для защиты нарушенных прав и деловой репутации.



Ранее в «Татнефти» подчеркнули, что компания никогда не использовала и не использует хлорорганику, а сдаваемое сырье соответствует техническим нормам.

