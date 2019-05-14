Российские авиакомпании увеличили перевозки на 12,1%

Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Данные за апрель текущего года приводит Росавиация.

Всего было перевезено 8,97 млн пассажиров. Наиболее динамичный рост пассажиропотока показал лоукостер «Победа» — на 45%, до 760 тыс. пассажиров. «Аэрофлот» также увеличил перевозки пассажиров на 8,3%, до 3,1 млн.

Кроме того, S7 показал рост на 21,1%, до 1 млн пассажиров, авиакомпания «Россия» — на 10,7%, до 801 тыс., «Уральские авиалинии» — на 9,3%, до 697 тыс.

Пассажирооборот в апреле 2019 достиг отметки в 23,26 млрд пассажирокилометров.

Напомним, ранее эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира.