Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Лучшими аэропортом и авиакомпанией по версии экспертов компании AirHelp стали аэропорт Хамад в Катаре и компания Qatar Airways.

Так, при оценке аэропортов учитывались своевременность, качество обслуживания, а также возможность что-либо купить. В топ-5 помимо катарского аэропорта попали аэропорт Токио (Япония), аэропорт Афин (Греция), аэропорт Афонсу Пена (Бразилия) и Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша). Шестое место занял московский аэропорт Шереметьево. Всего в списке 134 аэропорта, пишет РБК.

Что касается авиакомпаний, то рейтинг включает в себя такие факторы, как соответствие графику и качество обслуживания. Были оценены 72 авиакомпании. Пятерку лучших составили Qatar Airways, American Airlines, Aeromexico, SAS Scandinavian Airlines и Qantas.

Ранее международный аэропорт «Казань» занял девятое место в рейтинге лучших аэропортов мира с пассажиропотоком до 5 млн человек в год по оценке Skytrax.