На Аляске столкнулись два самолета
Рядом с городом Кетчикан в американском штате Аляска произошло столкновение двух гидросамолетов.
Причины инцидента выясняются. В результате происшествия шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения разной степени тяжести, передает «Интерфакс».
Пострадавшие доставлены в местную больницу, один человек находится в критическом состоянии. Часть пассажиров были туристами с круизного лайнера.
Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование происшествия.
Напомним, ранее в результате падения самолета в воду в США пострадали более 20 человек.Происшествия
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