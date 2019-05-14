На Аляске столкнулись два самолета

Рядом с городом Кетчикан в американском штате Аляска произошло столкновение двух гидросамолетов.

Причины инцидента выясняются. В результате происшествия шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения разной степени тяжести, передает «Интерфакс».

Пострадавшие доставлены в местную больницу, один человек находится в критическом состоянии. Часть пассажиров были туристами с круизного лайнера.

Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование происшествия.

Напомним, ранее в результате падения самолета в воду в США пострадали более 20 человек.