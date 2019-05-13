ОАК перейдет под управление «Ростеха»

Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО ОАК) перейдет под управление «Ростеха».

Как сообщает "Коммерсант", процедура интеграции только началась и закончится она в 2020 году.

«Задача "Ростеха" и обновленного менеджмента — решить проблемные вопросы, которых в ОАК накопилось немало, и выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам»,— говорится в комментарии пресс-службы ОАК.

Ранее сообщалось, что директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Также совет директоров проголосовал за созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» 27 июня 2019 года.