ОАК перейдет под управление «Ростеха»
Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО ОАК) перейдет под управление «Ростеха».
Как сообщает "Коммерсант", процедура интеграции только началась и закончится она в 2020 году.
«Задача "Ростеха" и обновленного менеджмента — решить проблемные вопросы, которых в ОАК накопилось немало, и выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам»,— говорится в комментарии пресс-службы ОАК.
Ранее сообщалось, что директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех», экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Также совет директоров проголосовал за созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ОАК» 27 июня 2019 года.ПромышленностьОПК
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