Рустам Минниханов дал поручение разобраться в инциденте с вооруженным подростком

По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова профильные министерства и ведомства выяснят обстоятельства происшествия в гимназии №7 Казани, сообщает ТАСС.

Сегодня утром подросток пришел на урок, вооружившись пневматическим пистолетом и ножом, и удерживал в одном из кабинетов своих одноклассников.

Известно, что в обстоятельствах случившегося разбирается региональный уполномоченный по правам ребенка Гузель Удачина. Она уже встречалась с подростком. Кроме того, с ним работают психологи.

Напомним, ранее по факту происшествия Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы.

