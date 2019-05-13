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На предприятиях Татарстана могут ввести фитнес-зарядки

14:59, 13.05.2019
На предприятиях Татарстана могут ввести фитнес-зарядки
Фото: realnoevremya.ru

На заводах и предприятиях Татарстана планируется ввести фитнес-зарядки. Об этом рассказал заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров.

«Есть у нас и совместные наработки по внедрению фитнеса на предприятиях. Чтобы фитнес был не только в парках, но и на производствах», — сказал Ахмеров.

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, в свою очередь, рассказала, что инициатива была поддержана в Государственной думе РФ и в Общественной палате России, передает ИА «Татар-информ».

Ранее Министерство здравоохранения России поддержало инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева, предложившего обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом.

ОбществоСпорт Татарстан
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