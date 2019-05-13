На предприятиях Татарстана могут ввести фитнес-зарядки

На заводах и предприятиях Татарстана планируется ввести фитнес-зарядки. Об этом рассказал заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров.

«Есть у нас и совместные наработки по внедрению фитнеса на предприятиях. Чтобы фитнес был не только в парках, но и на производствах», — сказал Ахмеров.

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, в свою очередь, рассказала, что инициатива была поддержана в Государственной думе РФ и в Общественной палате России, передает ИА «Татар-информ».



Ранее Министерство здравоохранения России поддержало инициативу депутата Госдумы Дмитрия Свищева, предложившего обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом.

