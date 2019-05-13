Эксперт рассказал, когда поднимется вода в Куйбышевском водохранилище

В Татарстане уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра, он близок к критической отметке, сообщает ИА «Татар-информ».

Уровень восстановится только к концу июня. Такое заявление сделал руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин. Он отметил, что в этом году запас снега был в два раза больше нормы, все боялись большого паводка. Поэтому были установлены нормы сброса 25 тысяч кубометров/сек. Волга и ее притоки обмелели из-за опасений по поводу большого паводка.

Напомним, ранее Федеральное агентство водных ресурсов России (Росводресурсы) приняло решение снизить темпы сброса воды на Куйбышевском водохранилище.



«Пропуск воды из водохранилища с каждым днем уменьшается, и за период с 8 мая до 21 мая 2019 года будет сокращен с 18 тыс. кубических метров в секунду до 4 тыс.», — сообщили в пресс-службе Министерства экологии РТ.

