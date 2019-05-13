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Эксперт рассказал, когда поднимется вода в Куйбышевском водохранилище

13:28, 13.05.2019 1
Эксперт рассказал, когда поднимется вода в Куйбышевском водохранилище
Фото: ru.wikipedia.org / Olegivvit

В Татарстане уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра, он близок к критической отметке, сообщает ИА «Татар-информ».

Уровень восстановится только к концу июня. Такое заявление сделал руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин. Он отметил, что в этом году запас снега был в два раза больше нормы, все боялись большого паводка. Поэтому были установлены нормы сброса 25 тысяч кубометров/сек. Волга и ее притоки обмелели из-за опасений по поводу большого паводка.

Напомним, ранее Федеральное агентство водных ресурсов России (Росводресурсы) приняло решение снизить темпы сброса воды на Куйбышевском водохранилище.

«Пропуск воды из водохранилища с каждым днем уменьшается, и за период с 8 мая до 21 мая 2019 года будет сокращен с 18 тыс. кубических метров в секунду до 4 тыс.», — сообщили в пресс-службе Министерства экологии РТ.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:42
    Если все водоемы и реки обмелели и везде, что все слепые и не видят какой урон природе нанесли? И нет возможности прекратить эту вакханалию быстро?
    А где ответственные лица за принятие такого губительного и глупого решения?
    Или как всегда принято в расеи, типа "хотели как лучше, получилось как всегда".
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