В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

В МВД РФ сообщили, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий в России.

В ведомстве отметили, что сейчас официальном сайте Росстандарта отсутствует информация о каком-либо стандарте, который должен был вступить в силу с 1 мая и позволял устанавливать уменьшенные дорожные знаки.

В пресс-центре МВД РФ подчеркнули, что «данный предварительный стандарт не включен в перечень документов по стандартизации».



Кроме того, в министерстве сообщили, что отдельные нормы данного предварительного национального стандарта противоречат другим в области организации и безопасности дорожного движения, ПДД, а также Конвенции о дорожных знаках и сигналах, которую Россия ратифицировала, передает ТАСС.



Ранее сообщалось, что в России с 1 мая начал действовать новый национальный ГОСТ, предусматривающий установку новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.

