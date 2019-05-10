СМИ: СК возбудил против сотрудника Mash уголовное дело об использовании поддельных документов

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Следственный комитет возбудил в отношении продюсера Telegram-канала Mash Михаила Кумброва уголовное дело об использовании фальшивых документов, его задержали.

"Он представил поддельные документы представителям Московского центра автоматизированного управления воздушным движением. На основании этих документов попросил предоставить ему информацию, связанную с катастрофой самолета (в Шереметьево 5 мая — прим. ред.)", — цитирует источника ТАСС.

В Mash подтвердили задержание своего сотрудника, но опровергли наличие у него поддельных документов.

"Наш бравый сотрудник проводил расследование по трагедии в Шереметьево. Добывал информацию, общался с людьми, готовил кое-что важное. Он должен был встретиться с одним из агентов — тут-то его и задержали", — сообщил в пятницу канал.

Ранее главный редактор Mash Максим Иксанов сообщил об обысках в редакции, один человек задержан.

