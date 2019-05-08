Принц Гарри и Меган Маркл показали первенца — видео

Появилось первое видео принца Гарри и Меган Маркл с новорожденным сыном, сообщает Daily Mail.



Меган Маркл первый раз появилась перед камерами после перерыва в шесть недель. "Я очень счастлива, потому что со мной два лучших мужчины в мире", — призналась она. Принц Гарри назвал родительство потрясающим.

Напомним, 6 мая принц Гарри и Меган Маркл стали родителями. Первенца они решили назвать Арчи. Об этом сообщается на официальной странице четы в Instagram.

Полное имя новорожденного звучит как Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. Сегодня они впервые показали сына публике.

