В Оренбурге занялись реконструкцией дома-музея семьи Ростроповичей

В доме-музее семьи Ростроповичей идет активная работа по наполнению фонда, совместно с архивариусом семьи ищут информацию для составления генеалогического древа музыкальной династии, подбирают предметы интерьера, сообщает РИА «Оренбуржье».

Ключевой этап в формировании музейного пространства — разработка архитектурного проекта реконструкции дома Ростроповичей.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы частного дома-музея Ростроповичей в Оренбурге намерены продать вещи виолончелиста, пианиста и дирижера Мстислава Ростроповича.

Как заявил хранитель и совладелец музея Юрий Гончарук, решение о продаже было принято после того, как правительство Оренбургской области отказалось принять в дар экспонаты дома-музея. При этом владельцы были готовы передать экспонаты властям только при условии выкупа самого дома.

Сам дом Гончарук оценил в 6 млн рублей, в числе музейных экспонатов он назвал мебель, документы, книги и личные вещи Мстислава Ростроповича.

