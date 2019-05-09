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Музей Освенцима возмутился миниюбками и подушками с фотографиями концлагеря

03:23, 09.05.2019
Музей Освенцима возмутился миниюбками и подушками с фотографиями концлагеря
Фото: twitter.com/AuschwitzMuseum

Администрация мемориального комплекса Освенцим возмутилась продукцией онлайн-магазина Redbubble, который продавал одежду, сумки и подушки с фотографиями из лагеря. Об этом администрация комплекса заявила в официальном Twitter.

— Вы правда думаете, что продавать такую продукцию, как подушки, мини-юбки или сумки-авоськи с изображениями Аушвица — места невероятной человеческой трагедии, где было убито более 1,1 млн людей — это приемлемо? — недоумевают в Освенциме.

Онлайн-магазин, узнав об этом, пообещал немедленно удалить названные товары из ассортимента. Администрация мемориального комплекса Освенцим заявила, что видят реакцию интернет-площадки, некоторые товары уже удаляются.

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