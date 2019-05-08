ЕБРР назвал источник рисков для российской экономики

Ключевым источником рисков для российской экономики остается банковский сектор. Об этом говорится в отчете «Regional Economic Prospects», подготовленном Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), выдержку из которого приводит RNS.

На данный момент, по версии ЕБРР, сектор находится в процессе консолидации, у 77 банков были отозваны лицензии в 2018 году. Также Центробанк продолжает предоставлять финансирование частным банкам, которые он взял на себя в 2017 году.

При всем при этом ЕБРР сохранил прогноз по росту ВВП на уровне 1,5% и 1,8% в 2019—2020 годах.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цель России войти в пятерку наиболее развитых экономик мира является «абсолютно решаемой».