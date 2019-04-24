Путин: цель России войти в топ-5 экономик мира является «абсолютно решаемой»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель России войти в пятерку наиболее развитых экономик мира является «абсолютно решаемой». Об этом он заявил на встрече с членами Совета законодателей России.

На данный момент, по словам Путина, Россия занимает шестое место, уступая Китаю, США, Индии, Японии и Германии, пишет РБК.



«Разница между нами и Федеративной Республикой [Германии] небольшая, был уже момент, когда мы вышли на пятое место, но для нас это не просто сверхзадача. Сверхзадача другая — изменить структуру экономики», — отметил российский лидер.

Ранее Центробанк назвал текущую ситуацию в российской экономике близкой к равновесию.