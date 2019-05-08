Шамиль Газизов: «Мы будем биться до конца, пока есть математические шансы выбраться из зоны стыков»

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Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов в преддверии матча с московским «Спартаком» рассказал о настрое внутри команды, предстоящей игре, а также оценил шансы спастись от стыковых матчей.

— Мы будем биться до конца, пока есть математические шансы выбраться из зоны стыковых матчей. Никто не вешает нос раньше времени, настрой боевой. Мы не следим за игровой формой «Спартака», надо отталкиваться от себя. С ними всегда тяжело играть, тем более сейчас красно-белые крайне мотивированы. Но мы едем в Москву только за победой, — приводят слова Газизова «Известия».

После 27 туров чемпионата России Уфа» занимает 14-ю строчку, имея в своем активе 26 очков.

Матч между «Спартаком» и «Уфой» пройдет 12 мая в воскресенье в Москве. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.