В столице Татарстана открыли мемориал ветеранам Великой Отечественной — работникам «Казаньоргсинтеза»

8 мая, накануне празднования Дня Победы, на территории ПАО «Казаньоргсинтез» торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный работникам предприятия — ветеранам Великой Отечественной войны. Почетными гостями церемонии стали сами ветераны войны и труженики тыла.

— Среди строителей флагмана нефтегазохимической отрасли Советского Союза — «Казаньоргсинтеза» было немало участников Великой Отечественной войны. В дальнейшем многие сменили свои гимнастерки на наши заводские спецовки, — отметил на церемонии Руслан Шигабутдинов, председатель Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез».

«Казаньоргсинтез» был основан уже после завершения Великой Отечественной войны, в 1958 году. Однако многие ветераны пришли строить новое предприятие, а затем и работать на нем. Именно им посвящен открытый мемориальный комплекс. В основе композиции комплекса — монумент в виде пятиконечной звезды, облицованный черным мрамором.

Открывая мемориал, генеральный директор ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Минигулов добавил, что он призван сохранить память о великом подвиге во время войны, чтобы будущие поколения помнили о ней и никогда в будущем не повторили этой страшной трагедии. «Спасибо вам за ваш труд, за ваши старания, здоровья вам и долголетия», — обратился он к ветеранам.

Сергей Миронов, глава администрации Кировского и Московского района, также присутствовавший на церемонии, поблагодарил «Казаньоргсинтез» за открытие мемориала:

— Это пример работы не на словах, а на деле. Я хочу поблагодарить руководство ПАО «Казаньоргсинтез» за этот памятник героизму работников предприятия, за этот монумент, который будет служить нам напоминанием, что мы должны чтить, уважать и беречь нашу Родину, понимать, что для нас Родина, передавать это молодому поколению.

На плитах памятника высечены имена 450 участников Великой Отечественной войны. После окончания войны эти люди в разное время трудились на «Казаньоргсинтезе». Дети, внуки и правнуки многих из них работают на предприятии в наши дни. Списки ветеранов составила первичная профсоюзная организация работников ПАО «Казаньоргсинтез» на основе архивных данных, а также документов, предоставленных родственниками участников войны.

Сейчас в профсоюзной организации сотрудников «Казаньоргсинтеза» состоят пять ветеранов Великой Отечественной войны и 51 труженик тыла. Для них, а также для работающих на предприятии ветеранов локальных войн после завершения официальной церемонии открытия монумента, состоялись традиционный праздничный концерт и чаепитие в ДК химиков.