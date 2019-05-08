Сегодня, в дополнительный день, более четырех тысяч выпускников напишут итоговое сочинение

Сегодня дополнительный день, когда более четырех тысяч выпускников будут писать итоговое сочинение, сообщает ТАСС.

Его успешное написание для выпускников 11-х классов является допуском к государственной итоговой аттестации. Написать сочинение в дополнительный срок могут участники, которые получили неудовлетворительный результат, не явились на итоговое сочинение или не завершили его написание по уважительным причинам. Большинство выпускников уже написали сочинение 5 декабря и 6 февраля. 98% из них получили зачет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Татарстане ученики 9-х классов впервые прошли итоговое собеседование по русскому языку. Итоговое собеседование состоялось в 993 школах Татарстана, его прошли 37 тысяч 688 девятиклассников.