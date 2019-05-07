Стала известна дата выхода новой трилогии "Звездных войн"

Корпорация Walt Disney заявила, что три новых эпизода "Звездных войн" станут выходить каждый второй декабрь, начиная с 2022 года, сообщает Gizmodo.

Создатели пока не стали раскрывать, как будут называться новые фильмы.

Напомним, ранее сообщалось, что костюм Дарта Вейдера, который был изготовлен для пятого эпизода «Звездных войн», выставят на аукцион. Лот будет размещен в рамках аукциона «Чудеса галактики» 14 мая в Лос-Анджелесе. Примерная стоимость комплекта — порядка 1—2 млн долларов.



Уточняется, что костюм был создан для эпизода «Империя наносит ответный удар». Комплект состоит из 17 предметов, в том числе перчаток, сапог, накидки и аккумуляторного блока. Известно, что костюм надевал актер Брюс Эллер на встречи с фанатами.



