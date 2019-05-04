Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на продажу в США

Костюм Дарта Вейдера, который был изготовлен для пятого эпизода «Звездных войн», выставят на аукцион.

Лот будет размещен в рамках аукциона «Чудеса галактики» 14 мая в Лос-Анджелесе. Примерная стоимость комплекта – порядка 1-2 млн долларов, передают «РИА Новости».

Уточняется, что костюм был создан для эпизода «Империя наносит ответный удар». Комплект состоит из 17 предметов, в том числе перчаток, сапог, накидки и аккумуляторного блока.



Известно, что костюм надевал актер Брюс Эллер на встречи с фанатами.

Напомним, ранее скончался дизайнер костюма Дарта Вейдера Джон Молло.