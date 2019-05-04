Новости общества

22:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на продажу в США

20:34, 04.05.2019
Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на продажу в США
Фото: pixabay.com

Костюм Дарта Вейдера, который был изготовлен для пятого эпизода «Звездных войн», выставят на аукцион.

Лот будет размещен в рамках аукциона «Чудеса галактики» 14 мая в Лос-Анджелесе. Примерная стоимость комплекта – порядка 1-2 млн долларов, передают «РИА Новости».

Уточняется, что костюм был создан для эпизода «Империя наносит ответный удар». Комплект состоит из 17 предметов, в том числе перчаток, сапог, накидки и аккумуляторного блока.

Известно, что костюм надевал актер Брюс Эллер на встречи с фанатами.

Напомним, ранее скончался дизайнер костюма Дарта Вейдера Джон Молло.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров