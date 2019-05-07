С 1 июля начнет действовать нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг

Нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг начнет действовать с 1 июля 2019 года, сообщается на официальном портале российского экспортного центра.

Необходимые изменения были внесены в статьи 170 и 171 Налогового кодекса РФ. Принятые поправки предусматривают право на вычет НДС в отношении работ и услуг, реализация которых происходит за пределами России. Применить льготу получится в отношении приобретенных для этих целей товаров, работ и услуг. Отмечается, что снижение налоговой нагрузки — существенный стимул для повышения конкурентоспособности российских экспортеров на внешних рынках.

