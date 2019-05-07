Новости экономики

23:28 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

С 1 июля начнет действовать нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг

22:22, 07.05.2019
С 1 июля начнет действовать нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг
Фото: banki.ru

Нулевая ставка НДС при экспорте работ и услуг начнет действовать с 1 июля 2019 года, сообщается на официальном портале российского экспортного центра.

Необходимые изменения были внесены в статьи 170 и 171 Налогового кодекса РФ. Принятые поправки предусматривают право на вычет НДС в отношении работ и услуг, реализация которых происходит за пределами России. Применить льготу получится в отношении приобретенных для этих целей товаров, работ и услуг. Отмечается, что снижение налоговой нагрузки — существенный стимул для повышения конкурентоспособности российских экспортеров на внешних рынках.

ЭкономикаОбществоВластьИнфраструктураБизнес
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров