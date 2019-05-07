В Татарстане отметили Радоницу

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В Татарстане православные отметили Радоницу, которая считается днем поминовения усопших, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В частности, в Казани на Арское кладбище пришли тысячи человек.

«О мертвых надо помнить, это наши корни. Не будет корней — дерево стоять не будет», — поделилась мнением о празднике одна из жительниц Нижнекамска.

Для удобства нижнекамцев сегодня до кладбищ курсировали автобусы, въезд на личном транспорте был запрещен.

Ранее врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер подписал распоряжение о дополнительном выходном для чиновников региона в честь Радоницы.