В Татарстане отметили Радоницу
В Татарстане православные отметили Радоницу, которая считается днем поминовения усопших, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В частности, в Казани на Арское кладбище пришли тысячи человек.
«О мертвых надо помнить, это наши корни. Не будет корней — дерево стоять не будет», — поделилась мнением о празднике одна из жительниц Нижнекамска.
Для удобства нижнекамцев сегодня до кладбищ курсировали автобусы, въезд на личном транспорте был запрещен.
Ранее врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер подписал распоряжение о дополнительном выходном для чиновников региона в честь Радоницы.Общество Татарстан
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