Конференция по управлению персоналом WOWHR_KAZAN

Фото: WOWHR_KAZAN

В Казани состоится вторая конференция по управлению персоналом #WOWHR_KAZAN. Представители ведущих российских компаний приедут, чтобы рассказать об успешных бизнес-кейсах. Цель мероприятия — познакомить HR-сообщество Республики Татарстан с лучшими HR-практиками России. В течение дня компании представят несколько проектов. Будут рассмотрены самые актуальные бизнес-темы: IT, проекты по обучению и мотивации персонала, созданию и поддержанию корпоративной культуры и геймификации. Уникальный формат включает в себя продуктивный нетворкинг, обмен опытом и многое другое. Гости конференции познакомятся с инновационными бизнес-проектами, а также примут участие в дискуссиях.

На одной площадке соберутся HR-директора и топ-менеджеры. Конференция по управлению персоналом #WOWHR в 2018 году прошла в Казани и Санкт-Петербурге, а в 2019 г. проходит в Екатеринбурге и еще восьми городах России.

Дата проведения: 28 мая 2019 г.

Место проведения: «Отель Рамада Казань Сити».

На конференции выступят:

Ольга Крюкова, руководитель направления обучения и развития персонала ООО «ДОМЕЙН».

Тема: запуск казино «Бумеранг» и автоматизация системы оценки персонала.

Дарья Лучкина — HR-эксперт компании РТЛабс.

Тема: UNEEDIT. Комплексная система развития персонала.

Дина Сафиуллина, директор по персоналу ПАО «Вымпел-Коммуникации».

Тема: развитие руководителей отделов направления В2В.

Ольга Шашкарова, директор по ИТ-персоналу ПАО «Мобильные ТелеСистемы».

Тема: реализация проекта по HR-позиционированию «MTS Fountain Challenge».

Людмила Хуторецкая, руководитель Центра студенческих программ и молодежных инициатив.

ПАО «Группа Черкизово».

Ирина Корепанова, руководитель отдела подбора персонала ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Билеты можно заказать на сайте https://clck.ru/FuTuK или по телефону: +7 929 938 88 06

Партнерский материал

