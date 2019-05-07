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Происшествия

ФСБ задержала группу националистов, причастных к нападениям в ряде регионов России

16:56, 07.05.2019
ФСБ задержала группу националистов, причастных к нападениям в ряде регионов России
Фото: en.wikipedia.org / Андрей Стенин

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала семерых участников националистической организации, совершавших нападения на расовой почве в нескольких регионах России.

По данным ФСБ, участниками националистической организации «совершен ряд нападений по националистическим мотивам с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани».

В ходе обысков были обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатная атрибутика, средства коммуникации и магнитные носители информации, содержащие документальное подтверждение их участия в преступлениях, передает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни.

Ранее ФСБ задержала в Москве члена экстремистской организации «Правый сектор» (запрещен в РФ) по фамилии Пирожок.

Происшествия
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