ФСБ задержала группу националистов, причастных к нападениям в ряде регионов России
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала семерых участников националистической организации, совершавших нападения на расовой почве в нескольких регионах России.
По данным ФСБ, участниками националистической организации «совершен ряд нападений по националистическим мотивам с применением травматического и холодного оружия в Москве, Владимире и Рязани».
В ходе обысков были обнаружены и изъяты травматическое и холодное оружие, тактическое снаряжение, печатная атрибутика, средства коммуникации и магнитные носители информации, содержащие документальное подтверждение их участия в преступлениях, передает ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни.
Ранее ФСБ задержала в Москве члена экстремистской организации «Правый сектор» (запрещен в РФ) по фамилии Пирожок.
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