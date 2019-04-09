ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
Федеральная служба безопасности задержала в Москве члена экстремистской организации «Правый сектор» (запрещен в РФ) по фамилии Пирожок.
По данным ведомства, задержанный был направлен в Россию для агитации и вербовки. Он возглавлял отряд «Правого сектора» (запрещен в РФ) «Хорти», занимавшийся «партизанской войной против России».
В январе прошлого года Пирожок приехал в Москву, где проживал по различным конспиративным адресам и «проводил мероприятия в интересах «Правого сектора» (запрещен в РФ), пишет «РИА Новости».
В итоге подозреваемый был заключен под стражу.
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