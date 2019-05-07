«Зенит» обыграл «Кузбасс» в третьем матче финальной серии чемпионата России по волейболу

Волейболисты казанского «Зенита» на выезде обыграли «Кузбасс» в третьем матче финальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги.



Матч состоялся в Кемерово и завершился поражением хозяев со счетом 0:3 (20:25; 21:25; 19:25). Таким образом, счет в серии до трех побед стал 2:1 в пользу волейбольного клуба из Кемерово.



Четвертая игра состоится в Кемерово завтра, 8 мая. Если «Зенит» одержит победу, то обладатель чемпионского титула станет известен по итогам пятой игры, которая пройдет в Казани 12 мая.



Напомним, что ранее подопечные Владимира Алекно проиграли оба матча, которые состоялись в Казани.