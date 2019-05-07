Кабмин Татарстана утвердил регламент системы поддержки производителей

Правительство Татарстана утвердило регламент системы по продвижению продукции татарстанских производителей.



«Основными задачами министерства экономики в работе Системы станут анализ динамики продаж и закупок продукции, оценка возможности локализации производства и формирование на основе этих данных предложения по созданию новых производств и рабочих мест», — заявил министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.



Система поможет обеспечить производителей регулярно обновляемой информацией о планируемых потребностях рынка. В ней будет представлена информация, включающая закупочный модуль, учетные, аналитические, информационные и иные ресурсы.

Кроме того, в системе будут размещены реестры производимой и потребляемой в Татарстане продукции, данные об объемах производства, номенклатуре и объемах закупок товаров, работ и услуг, сообщили в пресс-службе Минэкономики РТ.



Ранее ЦСМ Росстандарта РТ и Комитет по стандарту халяль ДУМ РТ договорились о сотрудничестве. Председатель Комитета по стандарту халяль Ирек хазрат Зиганшин отметил, что документ будет способствовать экспорту татарстанских халяль-продуктов на внешние рынки.

