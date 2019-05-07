Россия расширит категорию лиц, которые смогут получить вид на жительство

Правительство России расширит категории лиц, которые могут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Речь идет о людях, которые родились на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и имели советское гражданство, а также о тех, кто был депортирован с территории Крымской АССР, и их родственниках по прямой линии. Также вид на жительство смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы и высококвалифицированные специалисты, и т.д.

Кроме того, будет сокращен срок рассмотрения заявлений по представлению вида на жительства — с шести до четырех месяцев, пишет «РИА Новости».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в котором прописывается упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.