В обновленном рейтинге ISU Алина Загитова по-прежнему первая. Медведева — на третьем месте

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Накануне международный союз конькобежцев опубликовал обновленный рейтинг фигуристов по завершении сезона-2018/19. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.



У женщин первое место по-прежнему занимает россиянка Алина Загитова, которая выиграла чемпионат мира в марте. Теперь Алина более чем на 1 000 очков опережает японку Сатоко Мияхару. У Загитовой 4 510 баллов, а у Мияхары — 3 459. Третье место рейтинга занимает еще одна российская фигуристка — Евгения Медведева с 3 384 баллами. Евгения взяла бронзу на японском чемпионате мира.

Другие россиянки в рейтинге ISU расположились в следующем порядке: Станислава Константинова — 9-е место (2 514), Софья Самодурова — 10-е (2 345), Елизавета Туктамышева — 13-я (2 137). В топ-20 вошли также Александра Трусова (18-я, 1 835) и Мария Сотскова (19-я, 1 805).

При подсчете учитываются результаты Олимпийских игр и чемпионатов мира завершившегося и предыдущего сезонов. А также лучшие результаты этапов Гран-при международных соревнований.

