Новости происшествий

07:47 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Из-за пожара в многоэтажном доме в Уфе эвакуировали 200 человек

07:39, 06.05.2019
Из-за пожара в многоэтажном доме в Уфе эвакуировали 200 человек
Фото: 02.mchs.gov.ru

В Уфе произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Кувыкина.

Возгорание случилось ранним утром, 6 мая. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение комнаты и холла на седьмом этаже. Здание является бывшим общежитием, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В ходе тушения было эвакуировано 200 жильцов, из них 47 детей. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.

Напомним, ранее на территории «Башнефти» в Уфе произошло возгорание.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров