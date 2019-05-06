Из-за пожара в многоэтажном доме в Уфе эвакуировали 200 человек

В Уфе произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Кувыкина.

Возгорание случилось ранним утром, 6 мая. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение комнаты и холла на седьмом этаже. Здание является бывшим общежитием, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

В ходе тушения было эвакуировано 200 жильцов, из них 47 детей. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

В настоящее время специалисты выясняют причину пожара.

Напомним, ранее на территории «Башнефти» в Уфе произошло возгорание.