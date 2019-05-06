По требованию прокуратуры в двадцати школах Пензы установлен запрет на ношение хиджабов

По требованию прокуратуры двадцать школ в Пензе установили в своих положениях о школьной форме прямой запрет на ношение учащимися хиджабов, сообщает «РИА Новости».

Прокуратура Октябрьского района Пензы выявила, что положения о школьной форме в двадцати школах не имели прямого запрета на ношение религиозной одежды, в том числе хиджабов, религиозных головных уборов. К дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц школ.

Напомним, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал поправки к закону «Об образовании в Чеченской Республике». Поправки дают право на ношение в учебных заведениях региона одежды или символики согласно народным традициям или религиозным верованиям.

