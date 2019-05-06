Россия договорилась с Гонконгом об экспорте свинины и говядины

Россия достигла соглашения с Гонконгом на поставку свинины и говядины, а также субпродуктов из них.



«Указанная продукция может начать поставляться в Гонконг незамедлительно в сопровождении согласованных между Россельхознадзором и компетентным органом Гонконга ветеринарных сертификатов»,— говорится в сообщении Россельхознадзора.

Отмечается, что экспортировать свою продукцию смогут 23 предприятия, где производятся продукты из свинины, а также три предприятия, где производятся продукты из говядины.

В Россельхознадзоре отметили, что гонконгский рынок стал первым среди рынков Юго-Восточной Азии, куда начнется поставка российской свинины.



Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы, а также мяса птицы и свинины. По словам главы государства, сейчас нужно расширить присутствие на китайском рынке.

